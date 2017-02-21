Рязанцам сообщают: в страховых медорганизациях появилась служба страховых представителей

С 1 июля 2016 года в системе обязательного медицинского страхования начал работу институт страховых представителей. На первом этапе в страховых медицинских организациях и в территориальных фондах обязательного медицинского страхования были созданы контакт-центры. В контакт-центрах страховых медицинских организаций работают страховые представители 1 уровня. На втором этапе внедрения института страховых представителей, с 11 января 2017 года, в страховых медицинских организациях начали работу представители 2 уровня. На третьем этапе, с 2018 года, предполагается появление страховых представителей 3 уровня. Это будут высококвалифицированные врачи.

На настоящий момент на курсах повышения квалификации прошли обучение 65 страховых представителей, работающих в сфере обязательного медицинского страхования на территории Рязанской области.

Любой гражданин может позвонить по телефону горячей линии и задать вопрос о порядке получения полиса обязательного медицинского страхования, о выборе страховой медицинской организации и медицинской организации, о том, как часто можно менять медицинскую организацию и т.д. Если вопрос не является типичным и требует привлечения для ответа специалиста более высокой квалификации, страховой представитель 1 уровня производит переадресацию обращения гражданина к страховому представителю 2 уровня.

Телефоны «горячих» линий представлены ниже (звонки бесплатные):

Рязанский филиал ОАО «РОСНО-МС» - 8-800-100-80-05;

Рязанский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 8-800-100-07-02;

ООО «МСК СТРАЖ» - 8-800-775-09-18;

филиал ООО «РГС-Медицина» в Рязанской области - 8-800-100-81-01;

Территориальный фонд ОМС Рязанской области - 8-800-775-07-79.