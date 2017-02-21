За неделю на телефон «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 31 обращение

Как сообщает сайт ведомства, 14 обращений касались вопросов защиты прав потребителей, 13 – санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Граждан интересовали нюансы возврата или обмена непродовольственных товаров, продажи непродовольственных товаров ненадлежащего качества, дистанционной торговли, оказания бытовых услуг и услуг связи, профилактики инфекционных заболеваний, условий воспитания и обучения, качества и безопасности пищевых продуктов и детских товаров, а также порядок представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности.