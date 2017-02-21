В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились первые лидеры

В очередном туре команды сильнейшего дивизиона сыграли так: «МГСА» – «Спартак Фан» – 4:4, «Ухолово» – «Александро-Невский» – 5:6, «Александро-Невский» – «МГСА» – 9:4, «Земледелец» – «Ухолово» – 3:4, «Экология дома» – «ДЮСШ Фаворит» – 6:0, «Вятич» – «Юность» – 14:3, «Квандо» – «РФ МУ МВД» – 5:3, «ГРПЗ» – «Юнион» – 4:2, «Доступное жилье» – «Автоимпорт» – 0:2. В ближайшую среду, 22 февраля, в рыбновском физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» играют «Автоимпорт» и «ГРПЗ» (начало – в 20.00), «ДЮСШ-Фаворит» и «АМКА» (21.00), в спорткомплексе «Арена-Атрон» на следующий день встречаются: в 10.00 – «Автоимпорт» и «Квандо», «Юнион» и «Доступное жилье», в 11.00 – «ГРПЗ» и «РФ МУ МВД», 24 февраля: в 9.00 – «Юнион» и «Квандо», «РФ МУ МВД» и «Автоимпорт», в 10.00 – «ГРПЗ» и «Доступное жилье», «Юность» и «АМКА», в ближайшую субботу: в 12.00 – «Юность» и «Экология дома», «АМКА» и «Вятич», в воскресенье состоятся матчи: в 16.00 – «РФ МУ МВД» – «Юнион», «Доступное жилье» – «Квандо», в 17.00 – «Вятич» – «Экология дома». Лидируют идущие без потерь: в подгруппе «А» – «Вятич», в «Б» – «Квандо» и «Автоимпорт» – в «В» – «Александро-Невский».

Сообщаем результаты матчей во втором дивизионе: «Азарт групп» – «Желдор» – 7:3, «РЖД» – «Клуб-900» – 4:6, «Огастус» – «РЖД» – 6:1, МФК «Азарт групп» – «Партизан» – 3:2. В подгруппе «А» впереди идут «Азарт групп» и «Клуб-900», в «Б» – «Апельсин» и МФК «Азарт групп».