В Рязанской области стартовала межотраслевая спартакиада областного Союза организаций профсоюзов

Она открылась лыжными гонками. Соревнования по этому виду спорта состоялись в поселке Солотча, на трассе, проложенной близ спортивной базы «Старт». Победителями на дистанциях 3, 5 и 10 километров в своих возрастных группах стали Арина Сусарова, Ольга Розова, Любовь Орлова, Алевтина Куликова, Евгения Комарова, Ольга Земскова, Татьяна Горкунова, Ирина Шашкова, Дмитрий Скрынников, Сергей Марин, Владимир Савилов, Михаил Ульянов, Иван Назаркин, Александр Лощинин, Сергей Филин, Сергей Смазнов, Александр Секретарев и Александр Бирюков.

Командную победу одержали лыжники агропрома. Второй результат показала дружина профсоюза работников народного образования и науки, третьими стали строители. В шестерку сильнейших вошли представители профсоюзах организаций здравоохранения, радиоэлектронной промышленности и электропрофсоюз. На старт соревнований вышло рекордное количество команд – десять.

Вслед за лыжными гонками будут проведены соревнования по мини-футболу, плаванию и легкоатлетическому кроссу. Завершит спартакиадную спортивную программу волейбольный турнир.