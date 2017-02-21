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Главная страница / Новости Рязани и области
20.02.2017, 16:54
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Свыше 100 спортсменов и физкультурников вышло на старт состоявшихся в Рязанской области соревнований по горнолыжному спорту

Под Рязанью, в спортивно-развлекательном центре «Семено-Оленинский», участники состязаний одновременно боролись за награды Кубка юго-востока Подмосковья и областного первенства.

На Рязанщине горнолыжный спорт делает первые шаги, и потому львиную долю наград добыли гости. В слаломе (комбинация) победы одержали представители Черноголовки Юлия Лаврентьева, Григорий Гинзбург и Алексей Усович, Дарья Мошкович и Анна Грошенкова из Кратова, Анастасия Лесникова (Ильинский), Ксения Садовская (Островцы), Василий Сиротинин (Еганово) и Макар Судник из Чулкова. Лучший результат из представителей нашей области показала Елизавета Базан, среди юниорок добывшая «бронзу». Остальные до пьедестала не добрались, но главное – рязанцы набрались ценного соревновательного опыта, у них все еще впереди, успех к новичкам обязательно придет.

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Танцоры из Сасова Рязанской области завоевали престижную награду на международном конкурсе музыкального и хореографического искусства
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№ 31 (5318) от
21 февраля 2017
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