Свыше 100 спортсменов и физкультурников вышло на старт состоявшихся в Рязанской области соревнований по горнолыжному спорту

Под Рязанью, в спортивно-развлекательном центре «Семено-Оленинский», участники состязаний одновременно боролись за награды Кубка юго-востока Подмосковья и областного первенства.

На Рязанщине горнолыжный спорт делает первые шаги, и потому львиную долю наград добыли гости. В слаломе (комбинация) победы одержали представители Черноголовки Юлия Лаврентьева, Григорий Гинзбург и Алексей Усович, Дарья Мошкович и Анна Грошенкова из Кратова, Анастасия Лесникова (Ильинский), Ксения Садовская (Островцы), Василий Сиротинин (Еганово) и Макар Судник из Чулкова. Лучший результат из представителей нашей области показала Елизавета Базан, среди юниорок добывшая «бронзу». Остальные до пьедестала не добрались, но главное – рязанцы набрались ценного соревновательного опыта, у них все еще впереди, успех к новичкам обязательно придет.