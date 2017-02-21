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20.02.2017, 17:35
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Вопросы завершения строительства жилых домов ЖК «Дядьково» Рязанского района и ЖК «Аэробус» в Семчино обсудили на совещание в региональном минстрое

В обсуждении приняли участие заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Семенов, сотрудники отдела контроля и надзора в области долевого строительства министерства, представители инициативных групп участников долевого строительства ЖК «Дядьково» Рязанского района и ЖК «Аэробус» поселка Семчино.

Сергей Семенов отметил, что по каждому из объектов сегодня четко определен алгоритм действий. В частности, в соответствии с разработанными дорожными картами начата реализация механизма завершения строительства жилого комплекса «Дядьково» в Рязанском районе. Осуществлять проект при участии областных и районных властей будет Фонд поддержки предпринимательства Рязанского района. В настоящее время идет процесс оформления необходимых документов, в том числе ведутся переговоры с рядом банков для привлечения кредитных ресурсов. Кроме того, для этого объекта открыт расчетный счет для перечисления добровольных пожертвований от крупных застройщиков региона для завершения строительства. Как отметил Сергей Семенов, для обеспечения рентабельности проекта, который уже согласован с дольщиками, будут надстроены 5-е этажи на трех домах (дополнительно – 36 квартир) и возведен 90-квартирный дом на свободном участке. Строители предполагают приступить к работам в начале марта. Исполнение обязательств перед дольщиками будет осуществляться поэтапно и, по планам, должно завершиться в 1 полугодии 2018 года.

Во время встречи речь также шла о предпринимаемых мерах для возобновления строительства ЖК «Аэробус» в Семчино. «В настоящий момент идет поиск потенциальных инвесторов, готовых завершить реализацию этого проекта, – отметил Сергей Семенов. – Эта работа ведется в тесном взаимодействии с банком и застройщиками. Мы надеемся, что все это принесет положительные результаты, поскольку объект находится в высокой степени готовности, и уверен, что строительство будет завершено».

Источник: сайт правительства Рязанской области

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№ 31 (5318) от
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