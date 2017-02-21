Рязанские активисты ОНФ добились ремонта труб в доме на улице Островского

В здании бывшего общежития по адресу: дом №40 корпус 1 на улице Островского в Рязани в подвале произошла авария труб центрального теплоснабжения, в результате чего подвал дома был затоплен кипятком. Управляющая компания не принимала эффективных мер по нормализации ситуации.

Жители обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. После нескольких обращений в государственную жилищную инспекцию Рязанской области, а также в Роспотребнадзор, администрацию города и прокуратуру активисты ОНФ наконец добились устранения аварии, сообщается в пресс-релизе организации.

Неоднократно выезжая на место, активисты Народного фронта убедились, что, несмотря на ответы Государственной жилищной инспекции, жители дома находятся в непригодных для жизни условиях: коридоры, места общего пользования и квартиры на первом этаже заполнены густым паром, который под давлением вырывался из подполья. Полы на первом этаже вспухли. Стены и потолок покрыты плесенью.

В настоящее время после многократных обращений общественников авария ликвидирована.

– Мы благодарим представителей Народного фронта, занявшихся нашей проблемой. В настоящее время авария устранена, пара в комнатах и коридорах нет. Однако в полной мере еще не восстановлено отопление, которое отключали во время ремонтных работ, – сказала одна из жительниц дома 40 корпус 1 Анна Чекаева.

– Мы надеемся также на прокурорскую меру реагирования по отношению к управляющей компании, вовремя не отреагировавшей на создавшуюся ситуацию, в результате которой жители понесли большой материальный и моральный ущерб, – прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Сергей Тарасов.