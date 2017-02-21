В февральские праздники изменится расписание рязанских электричек

Как сообщается в пресс-релизе ОАО «Центральная ППК», в праздничные дни февраля порядок курсирования пригородных поездов меняется следующим образом:

22 февраля – расписанием пятницы,

23, 24 февраля – расписанием субботы,

25 февраля – расписанием субботы,

26 февраля – расписанием воскресенья.

Так, на Казанском направлении Московской железной дороги в расписание вносятся следующие изменения:

отправляющийся по пятницам в 17.23 экспресс №7050 Москва-пасс. Казанская – Рязань-2 отправится 22 февраля, не будет курсировать с 23 по 26 февраля;

отправляющийся по воскресеньям в 17.24 экспресс №7051 Рязань-2 – Москва-пасс. Казанская отправится 26 февраля, не будет курсировать с 23 по 25 февраля;

отправляющийся по пятницам в 18.40 экспресс №7098 Москва-пасс. Казанская – Рязань-2 отправится 22 февраля, не будет курсировать с 23 по 26 февраля;

отправляющийся по пятницам в 19.00 экспресс №7110 Москва-пасс. Казанская – Голутвин отправится 22 февраля, не будет курсировать с 23 по 26 февраля;

отправляющийся, кроме пятниц, в 18.40 экспресс №7108 Москва-пасс. Казанская – Голутвин будет курсировать с 23 по 26 февраля, не будет курсировать 22 февраля.