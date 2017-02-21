Рязанцы выступают на чемпионате России по легкой атлетике

Чемпионат России 2017 по легкой атлетике в помещении проходит 19—21 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являются 10-м, финальным, этапом серии турниров «Зимний Гран-при». На протяжении 3 дней будут разыграны 24 комплекта медалей.

Рязанскую легкую атлетику на чемпионате представляют Александр Именин, Михаил Колоколенков, Никита Волченков, Дмитрий Ракчеев, Дмитрий Самодуров, Инна Газизова. Александр Именин вчера на дистанции 3000 метров показал результат 8 минут 14,03 секунды, Никита Волченков – 8 минут 15,90 секунды, Дмитрий Ракчеев – 8 минут 42 секунды. Михаил Колоколенков преодолел 800 метров за 1 минуту 53,12 секунды, Дмитрий Самодуров – за 1 минуту 57,72 секунды. Александру Именину предстоит завтра забег на 5000 метров.