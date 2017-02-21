Наталья Бондарчук презентовала в Рязани свой новый фильм «Тайна Снежной королевы»

Известная актриса, режиссер и сценарист Наталья Бондарчук встретилась в кинотеатре «Люксор» ТЦ «Круиз» с юными зрителями и рассказала о том, как снималась картина, на производство которой ушло три года. Она представила героев художественной ленты «Тайна Снежной королевы», поведала, как сама играла роль бабушки из чума Ненги и управляла северным оленем, дала автограф-сессию и пообщалась с прессой. Наталья Бондарчук отметила два основных пути в развитии современного кино – создание блокбастеров с поразительными спецэффектами и съемка документальных фильмов любыми подручными средствами, включая мобильные телефоны. Этим, кстати, занимается сама актриса – снимает короткие видеоролики в ходе своих поездок и отправляет их в Интернет. Наталья Бондарчук привезла также в Рязань свой театр «Бэмби», который дал два спектакля на сцене ДК молодежи. Режиссер готовит новую постановку «Красная шапочка онлайн». Известную сказку сыграют юные актеры из России и Франции один раз, зато на весь мир. Прямая трансляция будет вестись в Интернете.