Областная общественно-политическая газета
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21 февраля 2017 года
№31 (5318)
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21.02.2017
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№31 (5318) |
Шестая полоса
РВ ТВ
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О тех, кто словом вел полки

Память о фронтовых журналистах увековечила новая книга «К штыку приравняли перо»
Автор фото: Димитрий Соколов | О тех, кто словом вел полки
Фото: Димитрий Соколов.

Люди, прошедшие через войну с блокнотами и фотоаппаратами. Герои, трудившиеся в тылу наравне со всеми. Они терпели боль, голод, лишения и потери, но всегда находили нужные слова, помогая идти к общей Победе.

Фронтовые журналисты должны быть известны, как и все герои Великой Отечественной войны. Для этого проделана большая работа, и она будет продолжена.

– Мы с коллегами выходили на первые «Парады победителей» с портретами коллег-журналистов – участников войны и поняли: нельзя допустить, чтобы их имена оказались забытыми, – рассказывает председатель Рязанского отделения Союза журналистов России Галина Зайцева.

Над изданием «К штыку приравняли перо» работала группа авторов во главе с первым заместителем главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Ириной Сизовой. Изыскивали материалы в базах данных Министерства обороны РФ, в частности в проектах «Память народа» и «Подвиг народа». Большим подспорьем стала информация, которую предоставили редакции районных газет, а также архивы и библиотеки.

Издание рассказывает о 212 журналистах, работавших и воевавших в годы Великой Отечественной войны, так или иначе связанных с Рязанской областью. Книга дополнена фотографиями военных лет и письмами, архивными документами. В дальнейшем планируется выпустить вторую, расширенную версию – постоянно поступает новая информация. «После того, как материалы книги были отправлены в печать, у нас появились данные по еще 50 людям», – отметила автор-составитель Ирина Сизова на презентации книги.

Торжество состоялось в областной библиотеке имени Горького. В большом конференц-зале библиотеки собрались журналисты, историки, представители власти, родственники героев книги. С выходом книги поздравили вице-губернатор Сергей Филимонов, министр печати и массовых коммуникаций региона Ольга Чуляева, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина и другие. Сергей Филимонов выступил и как председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, которое содействовало выпуску книги. Он передал приветствие врио главы региона Николая Любимова, в котором, в частности, говорится: «Этот труд обязательно будет востребован в обществе. Молодые люди всегда с интересом относятся к тому, какими были их отцы и деды. И то, что вы издали такую книгу, – прямая возможность увидеть лучшее, оценить лучшее, учиться у лучших». Вице-губернатор отметил, что это издание является призывом ко всем помнить историю Отечества.

Как отметила министр печати и массовых коммуникаций региона Ольга Чуляева, инструментом военных журналистов, сражавшихся за Победу, были карандаш, бумага и фотокамера. «Они достойно сражались «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом», как поется в известной песне военных корреспондентов. Меняется время, технологии, но остаются люди. Наше оружие сегодня – слово. Мы должны работать так, чтобы не было стыдно перед дедами», – сказала Ольга Борисовна.

Особым для гостей стал телефонный разговор с ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным работником культуры РФ, журналистом и поэтом Борисом Жаворонковым. Он поделился воспоминаниями о первых заметках на фронте и пожелал коллегам «сохранить свои перья острыми». Для журналистов и всех, кто хочет знать свои корни, это издание станет большим подспорьем. Книги уже отправили в редакции газет, библиотеки области, где ознакомиться с ними смогут все желающие.

Статья опубликована в номере 31 (5318) от 21 февраля 2017 года
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