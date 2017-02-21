Слова прощания

На 59-м году ушел из жизни Владимир Владимирович Кованов, фотограф, преподаватель Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера.

Пишу сознательно «фотограф», а не фотохудожник, хотя членом этого профессионального творческого Союза он был с 2001 года. Ближе Владимиру было аскетичное слово «фотограф». И в разговоре с журналистами он так себя и характеризовал. В интервью, которые всегда сопутствовали разножанровым выставкам, обычно был немногословен. О мыслях, внутренних ощущениях мастера красноречивее говорили его работы. Как и всякая личность, он был шире любых рамок, в которых существует профессия. А таким людям всегда нужен простор для реализации. Это пространство отчасти давала ему фотография с необъятными возможностями для творчества, отчасти – Рязанское художественное училище, где Владимир вел курс фотодела и дизайна.

Уйдя из педагогики в 1996 году, как ему казалось – решительно и навсегда, он все-таки вернулся в нее, счастливо совместив наставничество с любимым делом всей своей жизни – фотографией. Но если бы не долгая болезнь, Владимир Кованов наверняка мог заявить о себе и на другом поприще, например, издательском. Была у него мечта – выпускать журнал «Рязанский фотограф», и несколько лет назад она даже начинала реализовываться…

Владимир закончил ест­фак Рязанского пединститута, больше десяти лет отработал учителем химии и биологии в школе, но увлечение фотографией оказалось сильнее. Его привлекла разъездная работа фотокора – сначала в газете «Вечерняя Рязань», а потом в «Приокской газете». В споре документалиста и художника победил все-таки последний. Выставки Кованова всегда доставляли эстетическое наслаждение зрителям, он свободно чувствовал себя в разных жанрах – снимал людей, пейзажи, бытовые сценки, очень любил неброскую красоту провинциальных уголков, незамысловатый быт их жителей. Один из его самых известных проектов – съемка храмов Рязанской области – оказался настолько удачен, что решено было выпустить подарочные наборы открыток. В качестве сувениров с рязанской символикой их получали высокие гости и делегации.

Не только технике съемки, но в большей степени – пониманию того, что снимаешь, учил студентов Владимир Кованов на занятиях в РХУ. Помогал добиваться совершенства в кадре, отбирать работы на выставки и конкурсы.

Тяжелая болезнь на какой-то момент прервала все творческие и жизненные планы. Теплилась надежда – ненадолго. Владимир прошел мучительное лечение в онкодиспансере, но и там не расставался с камерой, подтверждая истину, что искусство выше несовершенства природы.

Жизнеутверждающая выставка «Я остаюсь» уже победила время, но, к сожалению, не победила болезнь. У Владимира оставалось около двух лет на подведение итогов. За это время он сумел провести несколько персональных выставок, в которых не было даже намека на прощание. В нашей памяти он останется навсегда.

От коллектива журналистов газеты

«Рязанские ведомости» –

Димитрий Соколов

Ушел из жизни рязанский фотограф, преподаватель Владимир Кованов

Друг, товарищ, фотограф большого таланта и огромной работоспособности. 20 февраля после продолжительной болезни скончался Владимир Владимирович Кованов.

В Союз фотохудожников Владимир Кованов вступил в 2001 году, однако его жизнь в фотографии куда более продолжительна: в 2016 году Владимир отметил 35-летие творческой деятельности. Профессионал своего дела, он с удовольствием работал во всех жанрах: его портреты поражали психологической точностью, пейзажи и «фотогербарии» – чувственным погружением в природу, а репортажи – фотографической «меткостью», интуицией и тонкой иронией. Пытливый ум и живая энергия Владимира не позволяли ему ограничиваться какими-либо рамками, он постоянно находился в поиске, много работал в самых разных сферах, пробовал новые техники и экспериментировал. На его счету более двадцати персональных выставок и внушительный список коллективных. Активно развивал фотографическое движение в городе, стараясь объединить творческие силы в единый круг: Владимир Кованов был основателем Рязанской региональной общественной организации «Рязанский Дом Фотографии». Будучи преподавателем в Рязанском художественном училище имени Г.К. Вагнера, он охотно делился знаниями и опытом с начинающими фотографами, устраивал молодежные выставки, проводил мастер-классы.

Владимир Кованов до конца остался верен серебряной музе фотографии: «Я остаюсь» – так называется одна из последних его выставок. Сделана она была в онкологическом диспансере, где он также не расставался с фотоаппаратом...

Рязанская организация Союза фотохудожников России скорбит по поводу безвременной кончины своего друга и коллеги и выражает соболезнования родным и близким Владимира Кованова.