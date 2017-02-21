Областная общественно-политическая газета
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21 февраля 2017 года
№31 (5318)
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21.02.2017
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№31 (5318) |
Шестая полоса
Общество
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Объединяем усилия и знания

За «круглым столом» шел разговор о том, как и кому исследовать рязанскую природу
Объединяем усилия и знания

Перспективы сотрудничества в исследовании природы рязанского края обсудили представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании, Окского биосферного заповедника, преподаватели и студенты РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского агроуниверситета имени П.А. Костычева.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», совместно с Окским природным биосферным заповедником провели «круглый стол» по профориентации будущих экологов и биологов, посвященный Году экологии. В диалоге приняли участие преподаватели и студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. «Круглый стол» прошел на базе заповедника, он стал первым в цикле акций, которые проведет Рязанская нефтеперерабатывающая компания в рамках Года экологии в России.

В ходе встречи участники обменялись опытом и мнениями, обсудили перспективы сотрудничества в исследовании природы рязанского края. Сотрудники Окского заповедника рассказали об исследованиях, которые могли бы быть интересны обычным гражданам в рамках экологического просвещения.

Начальник экологической лаборатории РНПК Маргарита Лексина рассказала о природоохранных проектах, которые реализуются на предприятии и об уникальных возможностях экологической лаборатории завода. Ежедневно лаборатория проводит 140 анализов качества атмосферного воздуха, 200 анализов качества природной и сточной воды. Исследования проводят на измерительном оборудовании, аналогов которому нет в регионе. В составе лаборатории работают два экологических поста для контроля атмосферного воздуха и одна передвижная станция для отбора и доставки проб воды и почвы. Контроль состояния объектов окружающей среды ведется круглосуточно. Деятельность экологической лаборатории подтверждена лицензией Росгидромета.

За «круглым столом» представители студенческого сообщества рассказали о своих наработках и темах будущих дипломных работ, поделились мнением об обсуждаемых вопросах. Участники обсудили план дальнейшей совместной деятельности.

Статья опубликована в номере 31 (5318) от 21 февраля 2017 года
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