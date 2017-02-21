Областная общественно-политическая газета
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21.02.2017
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№31 (5318) |
Пятая полоса
Общество
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Стратегическая задача

Как региону войти в число лучших в стране
Стратегическая задача

Глава рязанского региона Николай Любимов дал интервью телеканалу «Вести-24», в ходе которого рассказал об основных задачах социально-экономического развития области.

«Мне надо спокойно и вдумчиво во все вникнуть. Я знакомлюсь с людьми, знакомлюсь с областью. Но опираться я обещал на местные кадры»,– отметил глава региона. В течение ближайших недель он планирует посетить ряд районов, провести встречи с руководителями и коллективами предприятий.

Основной стратегической задачей Николай Любимов назвал вывод Рязанской области в число лучших регионов страны. По словам главы области, региональный бюджет максимально нацелен на решение социальных вопросов: исполнение Майских Указов Президента РФ, строительство школ, с тем, чтобы в перспективе полностью отказаться от обучения во вторую смену, больниц и ФАПов – чтобы обеспечить доступность для людей качественных медицинских услуг. Будет продолжена работа по развитию современной инфраструктуры, в том числе информатизация объектов социальной сферы.

Глава региона отметил, что в Рязанской области хорошо развит строительный комплекс, способный качественно и оперативно выполнять все поставленные задачи. В числе приоритетов Николай Любимов назвал строительство и реконструкцию дорог, так как от этого напрямую зависит качество жизни в регионе. Он подробно остановился на перспективах работы по привлечению инвестиций. «Надо сформировать стройную систему, чтобы инвестор шел в Рязанский регион так же активно, как в Калужскую, Ульяновскую, Нижегородскую области, в Москву. Нужна слаженная работа всех структур, чтобы инвестор максимально быстро входил на территорию», – подчеркнул Николай Любимов.

По его словам, Рязанская область обладает достаточно сильным промышленным потенциалом, созданы комфортные условия для малого предпринимательства. «Это направление обязательно будем продолжать, потому что количество и качество малых предприятий характеризует развитие экономики: чем их больше, тем лучше развита экономика», – сказал Николай Любимов. Как одно из достижений команды Олега Ковалева, ранее руководившего областью, Николай Любимов назвал реализацию программы переселения из аварийного жилищного фонда. В настоящее время на федеральном уровне проект планируется продолжить. «Моя задача – обеспечить людям, которые живут в домах, признанных аварийными после 2012 года, комфортные условия проживания», – сказал глава региона. Николай Любимов отметил также большой туристический потенциал области, который будет реализовываться при поддержке федерального центра, в первую очередь за счет формирования современной инфраструктуры.

Говоря о взаимодействии с обществом, руководитель области подчеркнул, что планирует строить его на принципах открытости и конструктивного диалога: «Будем стараться, чтобы как можно большее количество людей было вовлечено в принятие решений, важных для региона и муниципалитетов. С людьми надо советоваться».

Глава региона Николай Любимов подчеркнул: «В целом регион достаточно благополучный, мощный, с большим потенциалом. Думаю, что вместе мы сможем его сделать краше, лучше, комфортней для жизни людей».

Статья опубликована в номере 31 (5318) от 21 февраля 2017 года
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