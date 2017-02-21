Областная общественно-политическая газета
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21 февраля 2017 года
№31 (5318)
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21.02.2017
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№31 (5318) |
Пятая полоса
Культура
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Богатство открытого доступа

Речь – фундамент национальной культуры
Автор фото: Татьяна Клемешева | Богатство открытого доступа
Фото автора.

Язык так же необходим для людей, как, скажем, еда или воздух. Но, постоянно расширяясь и пополняясь, он остается самим собой. И именно от внимательного и вдумчивого отношения к языку и речи зависит «языковое будущее» народов и стран.

В Рязани и области для большинства людей родной язык – русский. Но есть и те, кто только открывает для себя его сокровищницу, сохраняя языки своей земли. Сегодня наши собеседники – земляки и гости региона.

«За будущее русского языка можно не бояться»

Один из центров области, где накапливают и передают знания о русском языке, – факультет русской филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Доктор филологических наук, профессор Виталий Лаврентьев рассказывает, что кафедра русского языка и методики его преподавания существует около 80 лет.

На данный момент под руководством Виталия Александровича на кафедре трудятся 14 преподавателей, среди которых три доктора наук и 11 кандидатов. Их главная работа – подготовка учителей русского языка и литературы. Кроме того, преподаватели кафедры занимаются и со студентами других факультетов – читают общий курс «Русский язык и культура речи».

Отдельное внимание уделяется преподаванию русского языка зарубежным студентам. Специальность «Русский язык как иностранный» осваивают в Институте иностранных языков вуза, а преподаватели кафедры приходят туда вести занятия. Несколько лет назад группа студентов третьего курса из Китая год проучилась в РГУ, а завершать образование вернулась домой. Также кафедра готовит магистров – сейчас на втором курсе учатся три китаянки и одна гражданка Алжира.

В целом же кафедра и факультет проводят массу мероприятий, посвященных русскому языку, его сохранению и развитию. С 2007 года на факультете работает музей академика И. И. Срезневского, которым заведует заслуженный учитель РФ Н. В. Колгушкина. Ежегодно студенты региона выступают в музее с докладами об истории и современном состоянии языка, лучшие научные работы попадают в сборники. Кроме того, факультет неоднократно проводит профильные олимпиады. Но самое, пожалуй, интересное направление работы с детьми и молодежью – «Школа юного филолога». Каждый вторник в 17:00 в аудитории №13 рассказывают о топонимике, загадках ударения и других тонкостях русского языка. Занятия здесь бесплатные и открытые, поэтому все желающие могут стать слушателями.

«С русским языком ничего не произойдет: изменения его норм были в истории очень редко, – считает преподаватель кафедры, кандидат филологических наук, доцент Юлия Южакова. – А речь – это социальная конструкция, которая постоянно находится в движении». Главный способ улучшать речь и сохранять язык – обращаться к хорошей литературе, говорят сотрудники кафедры.

«Каждый иностранный студент знает по два-три языка»

Место дружбы разных языков в городе – Рязанский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова. «Египет, Ливан, Нигерия – малая часть государств, откуда к нам приезжают студенты», – рассказывает декан факультета по обучению иностранных студентов Виктор Окороков. Рядом с ним Майкл, Осман и Мохаммед – они не только студенты, но и активные участники общественной жизни вуза.

За 25 лет работы факультета в Рязань приезжали учиться граждане 63 стран. Абитуриенты часто узнают о вузе благодаря Интернету: их привлекают цены, спокойная межэтническая обстановка в городе и отзывы друзей и родственников, которые уже получили в Рязани образование. Большую работу проводит международный отдел медуниверситета.

В сентябре факультет будет праздновать свой юбилей, и студенты станут главными действующими лицами торжества. Зарубежные гости очень любят и «недели факультета», и межвузовские турниры по футболу, а также городские праздники и фестивали. Прошлым летом ребята регулярно участвовали во «Встречах на Почтовой»: учили рязанцев повязывать сари, угощали блюдами национальной кухни и исполняли танцы народов мира.

Иностранцы общаются с местными жителями на русском, на занятиях слушают лекции на английском и французском, а в быту говорят на родных языках – земляков стараются селить вместе. «Мы знаем по два-три языка, и это помогает общаться со всеми», – отмечают ребята. Русская культура им интересна и близка. В прошлом году, отмечает Виктор Григорьевич, на факультете сняли фильм, где студенты читали стихотворения Сергея Есенина в Константинове. В этом году планируется сделать вторую часть картины – уже у знаменитого памятника в Кремле.

«Падежи и глаголы движения», – отвечают Майкл, Мохаммед и Осман на вопрос, что сложнее всего в русском языке. Но за несколько лет они освоили его настолько, что смотрят наши сериалы. К тому же некоторые выпускники остаются работать в России – и тут русский язык им в помощь.

«Родную культуру невозможно забыть»

Сохранять родные языки стараются все диаспоры, а у армян есть для этого воскресная языковая школа. Она базируется в Центре дет­ского творчества «Приокский», но уроки проходят в школе №31 в Дашково-Песочне. На первые субботние занятия по армянскому языку и истории к педагогу Каринэ Багдагюлян пришли 11 ребят – ученики второго и третьего классов. Все они хорошо знают русский, а родной язык как раз приходится «подтягивать» – но, по словам Каринэ Карленовны, бывает и обратная ситуация. Всего такие занятия выходного дня посещают 26 человек. После четырех лет обучения им выдадут свидетельства на двух языках.

Дети искренне стараются: пишут необычные для непосвященного человека буквы, рассказывают стихи на армянском и учат важные даты. «Всем ребятам нравится учиться. Но и русский они стараются знать. Я всегда говорю им: нужно уважать ту страну, в которой вы живете, но не забывать своих корней», – говорит Каринэ Карленовна. И это важное правило для любого, кто ценит и бережет родной язык в любой точке планеты.

Статья опубликована в номере 31 (5318) от 21 февраля 2017 года
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