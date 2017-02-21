Природе поможет прокурор

Решение экологических проблем на потом откладывать невозможно

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура подвела итоги за прошедший год на расширенном заседании коллегии, в котором приняли участие представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации, начальники подразделений аппарата, 16 межрайонных природоохранных прокуроров Волжского бассейна от Осташкова до Астрахани.

В 2016 году, как и ранее, уделялось особое внимание использованию и охране водных объектов, сохранению водных биоресурсов, охране атмосферного воздуха, безопасности обращения с промышленными и бытовыми отходами, обеспечению пожарной безопасности в лесах, соблюдению режима особо охраняемых природных территорий, безопасности производственных объектов и другим вопросам.

На особом контроле – возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, взимание платы за негативное воздействие на нее, расходование бюджетных средств на осуществление природоохранных мероприятий.

Отмечалась тенденция к улучшению экологической ситуации по ряду направлений: сокращению количества незаконных рубок, снижению числа возгораний и их площади, снижению объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Прокурорскими проверками за год выявлено свыше 34 тысяч нарушений закона, внесено почти 13 тысяч актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 6269 лиц. По результатам прокурорских проверок возбуждено 282 уголовных дела. По 2500 обращениям граждан проведены проверки и приняты необходимые меры для восстановления прав заявителей.

Примеров прокурорского вмешательства – немало, в том числе и в работе Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Благодаря ее принципиальной позиции и настойчивости было проведено обустройство гидротехнического сооружения в районе пос. Турлатово – «балка Поленская». Рязанскому межрайпрокурору через суд, в который были представлены результаты проверки, удалось обязать пользователя организовать безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения. Теперь шламонакопитель огражден бетонным забором по всему периметру. Стоимость работ составила более 17 млн. руб.

На коллегии также отмечалась работа Волжской прокуратуры по внедрению новой формы публичной дискуссии между представителями прокуратуры и экспертным сообществом. Например, в Казани состоялся Первый открытый форум Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и прокуратуры Республики Татарстан. Второй открытый форум проведен в Чувашской Республике, где были обсуждены вопросы охраны и использования водных объектов. В Твери под председательством Волжского межрегионального природоохранного прокурора с участием прокуроров Тверской, Калужской, Тульской областей, Северо-Западного транспорт­ного прокурора проведен «круглый стол» на тему «Отходы: проблемы и решения».

2017 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Охрана окружающей среды и ответственное природопользование становятся все более важными задачами государственной политики. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную Стратегию научно-технологического развития России.

В этом году запланированы проверки по различным направлениям. На особый контроль взяты исполнения требований, изложенных в актах прокурорского реагирования. В приоритете – эффективность работы и неотвратимость наказания за нарушения природоохранного законодательства.

Реальное устранение нарушений, улучшение состояния окружающей среды – это тот результат, на который нацелена работа Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Юлия Антонова,

помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора по связям со СМИ

и общественными организациями