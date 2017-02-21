Для новых домов

Какие бы современные материалы ни применяли в строительстве жилья, кирпич остается незаменимым

Рязанский кирпичный завод – старейшее предприятие в области. Образованный еще в 1929 году, он и сегодня остается одним из крупнейших в регионе производителем керамического кирпича. Много лет возглавляет предприятие Василий Васильевич Горшков. Под его руководством завод стал победителем многих престижных региональных и всероссийских конкурсов, лауреатом международного конкурса «Золотая медаль европейского качества», обладателем различных дипломов, свидетельствующих о том, что Рязанский кирпичный завод выпускает высококачественную продукцию, которая способна конкурировать на строительном рынке не только своего региона, но и России. Предприятие входит в российскую ассоциацию работников керамической промышленности, объединяющих более 40 заводов в разных регионах.

Строительство кирпичных домов имеет многовековую историю. Этот материал остается одним из самых востребованных во всем мире. Огромное количество зданий, в том числе и жилья, выполнено именно из кирпича. Что же позволяет этому, на первый взгляд, простому строительному элементу удерживать высокие позиции в рейтинге популярных и востребованных стройматериалов? Это высокая прочность, долговечность, экологичность, повышенная морозостойкость, универсальность в применении, огнестойкость и, конечно, эстетический вид.

На Рязанском кирпичном заводе сегодня выпускают кирпич разных оттенков и фактур. По желанию заказчика можно изготовить изделия, имитирующие деревянную поверхность, природный камень, средневековый и даже античный кирпич. Рязанские кирпичники первыми в ЦФО начали делать на кирпичах фаски, и в течение многих лет в этой технологии у них не было конкурентов. Два месяца назад на заводе начали выпускать керамические блоки 3,6 NF. Такой блок заменяет 3,6 кирпича. Они удобны при работе, универсальны, позволяют возводить стены в каркасно-монолитных домах толщиной 20-25 сантиметров. Также их можно применять в сборно-железобетонных домах.

В настоящее время разрабатывается вариант изготовления керамического блока 7,4 NF. Этот блок заменит 7,4 кирпича, будет обладать такими же характеристиками, как и его предшественники, вместе с тем он будет намного удобней при транспортировке.

Продукция Рязанского кирпичного завода востребована сегодня не только в нашем регионе. Ее активно используют в Москве и Московской области, Вологодской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Пензенской областях и некоторых других регионах.

– Хотелось бы, чтобы в Рязанской области из рязанского кирпича строили намного больше, чем это делается сегодня, – говорит Василий Васильевич Горшков. – Сегодня с заводом активно работают такие компании, как «Единство», «Северная компания», МЖК «Мервинский». Наш кирпич здесь ценят за высокое качество, богатый выбор фактуры и доступность. Не случайно дома, построенные этими компаниями, пользуются популярностью среди населения. Они не только красивые, теплые, сухие, но и долговечные.

Преимущество рязанского кирпича еще и в том, что он выпускается из природного, экологически чистого сырья. Еще на начальной стадии сырье проходит глубокую проверку в лаборатории Роспотребнадзора по Рязанской области на наличие радионуклидов. После обжига, т.е. на выходе готовой продукции, проводится дополнительная проверка на экологическую безопасность. Получается, что рязанский кирпич дважды подтверждает свою чистоту, что делает его абсолютно безопасным как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Благодаря своей структуре кирпич хорошо пропускает воздух, поэтому относится к группе «дышащих» строительных материалов. Также он не подвержен гниению, что выгодно отличает его, к примеру, от дерева. Из-за своих воздухо-пропускных особенностей внутри кирпичного дома создаются наиболее комфортные условия для проживания. Благоприятный внутренний микроклимат гарантирован круглый год.

Как было сказано, обычный кирпичный коттедж (при правильном уходе) сможет простоять порядка 100-150 лет без проведения серьезных ремонтных работ фасада. Ни один другой строительный материал не обладает такими высокими показателями эксплуатации. Вне сомнений, правильно возведенный кирпичный дом прослужит не одному поколению.

В рязанском кирпиче потребителей привлекает не только высокое качество, но и разумные цены. Стоимость одного кирпича – от 8 до 15 рублей в зависимости от вида и цвета.

– В год завод выпускает 40 млн. штук кирпича, а сбыт в регионе составляет примерно 50 процентов, – продолжает Василий Васильевич. – На мой взгляд, такой подход, когда мы возим кирпич в другие регионы, а к нам везут его из Тулы, Мордовии и из других мест, неправильный. Может быть, стоит разработать перспективный план строительства жилья? Исходя из этого, промышленность строительных материалов и будет строить свою работу. Сегодня мы готовы полностью закрыть потребность в керамическом кирпиче в рязанском регионе. Для этого у нас есть все возможности: новые технологии, квалифицированные кадры и желание сделать свой город красивым и богатым.