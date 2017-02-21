В семье строителей – пополнение

Более пятидесяти ребят получили документ об окончании колледжа

Для выпускников этот день запомнится надолго. Звучали музыка и песни, преподаватели и мастера говорили напутственные слова и сожалели о том, что после двух с лишним лет обучения приходится расставаться со своими воспитанниками.

В ответ начинающие мастера отделочных, общестроительных, художественно-оформительских работ, сухого строительства благодарили своих наставников за теплоту души, за те знания, которые они получили в стенах колледжа, за то, что изнутри узнали избранную профессию и полюбили ее, что за годы учебы стали намного увереннее в себе. Многие нашли себя в спорте, в художественной самодеятельности, в других видах творчества и получили путевку в жизнь.

Несмотря на то что выпускники обучались по ускоренной программе, среди них немало тех, кто окончил колледж с высокими оценками, восемь человек получили «красные» дипломы и повышенные разряды. Это губернаторская стипендиатка Лилия Прохорова, Дмитрий Романов, Анна Барыбина, Вадим Фролов и другие. Практически все они будут работать в тех строительных организациях, где проходили производственную практику, например в компании «Зеленый сад», в «Северной компании». Многие вместе с дипломами получили Почетные грамоты и Благодарственные письма за активное участие в жизни колледжа.

С напутственными словами к выпускникам обратились директор строительного колледжа Александр Суслов, исполнительный директор регионального отделения Союза строителей Вячеслав Немчинов. Они выразили надежду, что избранная строительная профессия поможем им найти свое место в жизни.

От имени родителей добрые пожелания выпускникам и благодарность преподавателям и мастерам высказала Елена Волошина. Ее сын Николай получил профессию каменщика. Как сказала Елена Николаевна, за его будущее теперь она спокойна. Годы, проведенные в колледже, в корне изменили его представление о жизни. Он стал серьезнее и увереннее в себе, по-другому относится к сверстникам и близким.

Вручение дипломов стало настоящим праздником и для родителей, и для преподавателей, и для выпускников. Они читали стихи, пели и шутили. На первый танец одна из лучших выпускниц Раиса Дуля пригласила директора колледжа Александра Суслова. Это был вальс расставания. Впереди будущих строителей ждет новая жизнь. Все они верят, что их трудовой путь будет твердым и н­адежным.