Деловая хроника

«Политех» зажигает звезды

В этом году звездный отряд Политеха провел свой 9-й поход. Его участники посетили 6 населенных пунктов Сасовского района: Пичкиряево, Придорожный, Березово, Малый Студенец, Демушкино, Глядково. В программе отряда, помимо обычной профориентационной работы со школьниками, – «Своя игра», шаромоделирование, оригами, научное шоу, игровая сказка «Остров сокровищ».

В этом походе «Звездный отряд» Политеха при поддер­жке организации «Волонтеры Победы» впервые провел всероссийский молодежный исторический квест «Дальневосточная Победа», который был особо отмечен ребятами и учителями. Также для детей проводились танцевальные зарядки. В селе Пичкиряево «звездников» пригласили на дружеский матч по волейболу со школьниками.

Кроме расчистки памятников участникам войн в населенных пунктах на маршруте, отряд посетил Могилу Неизвестного Солдата на Пичкиряевском кладбище. Традиционно в походе проходили встречи с ветеранами, в том числе и с председателем Совета ветеранов Сасовского района Анной Ивановной Синякиной. В район была доставлена гуманитарная помощь: одежда, игрушки и книжки.

«Звездники» дали 6 концертов в школах и Домах культуры. Многие зрители после концертов выражали свое восхищение. Особенно понравилась постановка о Великой Отечественной войне, называли ее лучшим номером в концерте и признавались, что переживали до слез.

На финальном концерте членам «Звездного отряда» Политеха было сказано много добрых слов, вручены благодарственные письма и подарки. Звездная неделя стала яркой, эмоциональной, незабываемой.

Ася Устян, командир «Звездного отряда» политехнического института

Кадровые вызовы для строительной отрасли

С таким названием прошла панельная дискуссия в рамках регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы»

В дискуссии приняли участие представители органов власти, руководители и педагогические работники профессиональных образовательных организаций, директора по персоналу государственных и частных компаний, молодые специалисты, студенты колледжей и техникумов, представители общественных организаций.

– Квалифицированный инженер-строитель начинается с получения рабочей профессии, – сказал, приветствуя собравшихся, исполнительный директор Рязанского Союза строителей Вячеслав Немчинов. – К сожалению, студенты, получая высшее строительное образование, нередко не знают свою будущую профессию изнутри.

Как сказал Вячеслав Васильевич, Союз строителей поддерживает инициативу «политеха» о получении будущими инженерами рабочих профессий, создание кафедр на предприятиях промстройиндустрии. С этого начинает подготовку специалистов Рязанский строительный колледж.

В панельной дискуссии также приняли участие директор Рязанского технологического колледжа Николай Баранов, директор Рязанского строительного колледжа Александр Суслов, методист службы профориентации, карьеры и содействия трудоустройству выпускников строительного колледжа Ольга Гринь, заместитель директора ООО «СтройАвангард» Евгений Янков. Главный инженер ООО «Северная компания» Павел Келеберда высказал пожелания, которые помогут быстрой социальной и профессиональной адаптации молодых специалистов на строительной площадке.

В дискуссии также приняла участие руководитель программ Управления регионального развития WorldSkills Russia Людмила Иванюк. Она напомнила, что задача движения – рост престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов.

– Для экономики региона нужны и умные головы, и «золотые» руки, – сказала министр образования области Ольга Щетинкина, подводя итоги дискуссии. В правительстве области делается все возможное для того, чтобы молодежь выбирала рабочие профессии, необходимые региону.

Помогаем городу

Компания «Зеленый сад» помогла администрации Рязани вывезти с улиц почти 1700 кубометров снега

Только в январе общий объем снега, вывезенный силами компании, составил 1 693 кубометра. Например, в ночь на 17 января техника компании очистила от снега улицу Чкалова на участке от пл. Димитрова до ул. Островского. В работах были задействованы 4 трактора-погрузчика, погрузчик типа «Бобкет» и 6 самосвалов. Затем была очищена от снега улица Островского на участке от ул. Чкалова до ул. Стройкова. Работа по очистке города продолжалась и в последующие дни месяца, в том числе возле остановок общественного транспорта «Автовокзал» и «Ул. Коняева».

– Несмотря на то что наша основная задача – это уборка снега на придомовой территории жилых комплексов, находящихся на обслуживании управляющей компании «Зеленый сад – Мой дом», мы всегда готовы помочь городу в трудные минуты, – подчеркнул директор по общим вопросам группы компаний «Зеленый сад» Андрей Оришкевич. – Мы все живем в одном городе и хотим видеть его чистым и удобным.

Заключены новые контракты

с подрядчиками на проведение ремонтных работ на дорогах региона

В частности, в Ухоловском районе на автодороге Ухолово – Богородицкое – Крещено – Гаи отремонтируют водопропускную трубу. Два контракта заключены на работы в Шацком районе. Здесь будет отремонтирован участок дороги Шацк – Новочернеево – Высокое – Печины. Кроме того, будет сделано освещение и проведено обустройство дороги от автодороги «Польное Конобеево – Завидное – Кермись» – Выша – Эммануиловка на участке п. Выша. Ранее сообщалось о ремонте дорог в Ряжском и Клепиковском районах.