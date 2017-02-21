Шестьдесят лет на стройках России

Старейшая электромонтажная компания региона готовится к своему юбилею

Управление «Центроэлектромонтаж» до 1990 года было единственной организацией в области, которая проводила весь комплекс электромонтажных работ. Специалисты управления, имея огромный опыт, отличались тем, что любое дело выполняли качественно и с высокой ответственностью. Они принимали участие в строительстве таких промышленных гигантов региона, как нефтеперерабатывающий завод, Ново-Рязанская ТЭЦ, комбинат химического волокна, завод «Рязцветмет», картонно-рубероидный завод и многих других. Специалисты доказали свою высочайшую квалификацию на московских строительных площадках, в частности, выполняли электромонтажные работы на строительстве храма Христа Спасителя, при сооружении международного аэропорта Шереметьево, возведении станций метро «Печатники» и «Парк Победы», здания Центризбиркома в Москве. Работа на этих объектах в труднейших условиях конкуренции помогла приобрести дополнительный опыт ведения электромонтажных работ и выйти на новый виток развития.

Рязанских специалистов знали и за рубежом. Они трудились на строительстве металлургического комбината в Нигерии и фармацевтической фабрики в Иране, а также во Вьетнаме, Пакистане, Алжире и на Кубе. В свое время предприятие успешно вписалось в рыночную систему и одним из первых в Рязанской области акционировалось.

За шестьдесят лет деятельности организации много раз менялось ведомственное подчинение и ее правовая принадлежность. Неизменным оставалось название «Центроэлектромонтаж» и верность трудовым традициям. После их работы ярко светились окна зданий, действовали лифты, бытовая техника, словом, оживало все, где требовалось электричество.

Особую гордость ОАО «РМУ «Центроэлектромонтаж» составляют его люди. Как рассказывает начальник отдела кадров Надежда Саморукова, несмотря на сложности, многие работали в этой организации по пятнадцать и более лет. Держит их здесь не только достойная зарплата, но и забота со стороны руководства. Генеральный директор, Заслуженный строитель России Борис Григорьевич Шлычков всегда считал, что это одно из главных условий успешной работы. И был прав. Работникам предоставлялся беспроцентный кредит на улучшение жилищных условий. Тем, кто уходил на заслуженный отдых, выплачивалось единовременное пособие в размере четырех окладов, оплачивались путевки в санатории и Дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, обязательно оказывалась помощь в трудной жизненной ситуации. Возможно, поэтому здесь никогда не было текучести кадров. Нет ее и сейчас.

Тесное и давнее сотрудничество сложилось у коллектива «Центроэлектромонтажа» с Рязанским железнодорожным колледжем. Именно это учебное заведение готовит для организации молодые кадры. Директор производственного департамента Юрий Нечитайлов является председателем экзаменационной комиссии в колледже. Во время учебы студенты в организации проходят производственную практику, а после получения диплома остаются работать на производстве. В управлении до сих пор сохранилась система наставничества, когда молодые специалисты работают сначала под контролем более опытных мастеров и только потом им доверяют самостоятельную работу.

В Рязанском строительном колледже осуществляется повышение квалификации работникам, которые не имеют технического образования. В свое время в колледже прошли обучение прорабы Дмитрий Мишуткин, Сергей Быков, Алексей Кочергин и другие. Сегодня они имеют среднетехническое образование, соответствующую квалификацию. Руководство коллектива, проводя обучение, исходит из того, что плохо подготовленным специалистам в этой организации работать нельзя – слишком велик риск.

В последние годы коллектив управления заметно обновился. На смену ветеранам приходят молодые, которые берут на себя ответственность за все результаты работы на том или другом объекте. И это, по сути, – золотой фонд ОАО РМУ «Центроэлектромонтаж». Некоторые из них продолжают обучение в вузах. Это говорит о том, что работа в этой организации для них важна и перспективна, отвечает их жизненным и профессиональным интересам.

С недавних пор ОАО РМУ «Центроэлектромонтаж» возглавляет Юрий Владимирович Швецов. Это руководитель нового формата, с передовыми методами управления, новыми подходами в менеджменте, со своим видением перспектив организации. В его бизнес-планах – развитие сложившихся традиций, использование в работе лучшего из накопленного опыта, привлечение новых квалифицированных кадров.

Производственная база ОАО «ЦЭМ» позволяет цеху на технологических линиях изготавливать любые металлические конструкции как по чертежам заказчика, так и по эскизам и чертежам собственной разработки по альбому типовых электромонтажных изделий, производить крупноблочную сборку электрооборудования, щитов и станций управления, сборку взрывозащитных светильников, блоков трубных заготовок, кабельных и технологических эстакад. Крупноблочный монтаж значительно сокращает сроки выполнения всего комплекса работ непосредственно на объектах.

ОАО РМУ «Центроэлектромонтаж» имеет большой опыт работы не только с отечественным, но и импортным оборудованием, с монтажом технологического и электрооборудования во взрывопожарных зонах и других условиях. Специалисты готовы выполнять работы по прокладке кабельных сетей 110-10 кВ, монтажу и реконструкции распределительных устройств и трансформаторных подстанций напряжением до 35 кВ, высоковольтных и низковольтных электродвигателей и другого инженерного оборудования. Отработана технология производства во взрывоопасных зонах.

В организации создан департамент транспорта, включающий 26 единиц техники, инженерных сетей, который тесно сотрудничает с проектными организациями Москвы и Рязани на стадии составления проектно-сметной документации, самостоятельно ведет разработку технологических конструкций и изготовление монтажных заготовок. Внедрена и осуществляется система трехступенчатого контроля качества работ. Бригады монтажников оснащены комплектами электрифицированного, пиротехнического, кабельного и другого инструмента, есть средства малой механизации для качественного выполнения монтажных работ в любых погодных условиях на объектах любой сложности.

ОАО РМУ «ЦЭМ» имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонта объектов, оказывающих влияние на их безопасность.

Сегодня специалисты РМУ «Центроэлектромонтаж» работают на крупных стройках, в том числе и в Сараевском районе, где возводится свинокомплекс, в НПЦ «Красное знамя», на строительстве завода по переработке и консервации картофеля в Липецкой области и на многих других объектах, где требуется высокая квалификация и ответственность. Именно эти качества, выгодно отличают эту организацию от других.