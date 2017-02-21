Областная общественно-политическая газета
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21 февраля 2017 года
№31 (5318)
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21.02.2017
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№31 (5318) |
Третья полоса
Строитель
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Там, где течет Цна

Жители Ужова и других деревень живут теперь в комфортных условиях
Там, где течет Цна

В Шацком районе Ямбирнское сельское поселение – едва ли не самое отдаленное. Оно объединяет семь населенных пунктов, в том числе и деревню Ужово. Как рассказывают, в этом краю с людьми и сегодня вполне мирно соседствуют ужи. Видимо, и название деревни отсюда происходит. Ужово находится недалеко от Мордовии, примерно километрах в двадцати. Места здесь дивные, богатые рыбой, грибами и ягодами. Рядом с деревней проходит автодорога М-5. Многие жители и сегодня живут лесным промыслом. Придорожная торговля здесь идет полным ходом.

Самой обсуждаемой в деревне темой долгое время была газификация. И хотя население Ужова за последние годы заметно постарело, нужда в газовом отоплении была огромная. Как рассказала местная жительница, в прошлом учительница Валентина Петровна Артемова, этого события люди ждали не один год. Признается, что обращалась в разные инстанции – уж очень хотелось ускорить процесс газификации. Топить дровами становилось все труднее и накладнее. Одна машина дров стоит 6 тысяч рублей, а их надо, как минимум, две, затем необходимо заплатить еще 1,5 тысячи рублей за то, чтобы дрова расколоть и сложить в поленницу. А то, что ежедневно приходится отапливать помещение, этот труд, конечно, никто не считает.

– Мы откровенно завидовали жителям Ямбирно, которое находится рядом – буквально за речкой Цной, – рассказывает Валентина Петровна. – И когда к нам пришел природный газ, это был настоящий праздник. Я навсегда запомнила этот день. Стоит все это недешево, но каждый житель был готов отдать накопленные средства. Так поступила и я, и нисколько об этом не жалею. Вот только с русской печкой расстаться не смогла. Думаю, пусть стоит как напоминание о прошлой жизни.

– Работа затянулась из-за того, что подрядная организация не могла сделать прокол по дну реки Цна для прокладки газопровода из-за трудности бурения, – рассказывает глава Ямбирнского сельского поселения Сергей Матыкин. – Пришлось привлекать к этой работе московских специалистов. За месяц они этот прокол осуществили, а дальше работники филиала АО «Газпром газораспределение Рязанской области» в Шацке провели газ в дома не только деревни Ужово, но и жителей Лесной Слободы и Красного Холма. Надеемся, что голубой огонек появится и в других поселениях: Михайловке и Ваша.

Супруги Елена Васильевна и Петр Павлович Семочкины оказались на редкость гостеприимными хозяевами. Они уже на пенсии, но сидеть без дела и щелкать пультом от телевизора не привыкли. В прошлом строители, они сами возвели дом в деревне Ужово в два этажа, держат птицу, огород, где выращивают для себя все необходимое. Петр Павлович – заядлый рыбак и любитель тихой охоты. Елена Васильевна – просто кудесница в приготовлении различных заготовок, особенно грибов. Как говорят, пенсии небольшие, но благодаря подсобному хозяйству, на жизнь им хватает. Есть чем встретить и внуков. К приходу гостей хозяйка напекла пирогов, угощала необыкновенно вкусными грибами, приговаривая, что в деревне нынче жизнь ничуть не хуже, чем в городе, надо лишь не лениться.

– Природный газ, как и другие жители Ужова, мы ждали с нетерпением. Сначала я боялась включать прибор отопления, – с улыбкой рассказывает Елена Васильевна. – Со временем освоилась и теперь не представляю, как мы до этого жили без газа. С ним и в доме стало комфортнее, и времени больше остается для ведения домашнего хозяйства.

Глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин подчеркнул, что газифицикация в основном закончена. Из 132 крупных населенных пунктов газ проведен в более чем 100. Газифицированы все крупные социальные объекты. Теперь дело за малыми поселениями. Работа в этом направлении продолжается.

– В перспективе газификация таких малых сел и деревень, как Пролом, Просондеевка, Юрино и других, – говорит заместитель главы администрации Шацкого района Олег Кукушкин. – Когда газ приходит в дома, жизнь приобретает другой смысл.

Статья опубликована в номере 31 (5318) от 21 февраля 2017 года
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