За эффективное взаимодействие

В Москве прошла рабочая встреча министра внутренних дел РФ, генерала полиции РФ Владимира Колокольцева и врио губернатора области Николая Любимова.

В ходе встречи шла речь об укреплении взаимодействия в работе по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Рязанской области, снижению уровня преступности, эффективному противодействию проявлениям экстремистской и коррупционной направленности, пресечению незаконного оборота наркотиков. Особое внимание было уделено вопросам повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, в рамках встречи обсуждались вопросы совершенствования профилактической работы.