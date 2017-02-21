Нужны специалисты

Первый заместитель председателя регионального правительства Сергей Самохин провел первое в 2017 году заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории области.

В состав комиссии входят представители региональных профильных министерств, органов надзора и контроля, государственных внебюджетных фондов, инспекции труда и общественных объединений региона. В ходе заседания были рассмотрены заявки работодателей о потребности в привлечении иностранных работников в 2017-2018 годах. Как отметила в докладе министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская, при принятии решения об одобрении или отклонении заявок учитываются такие критерии, как отсутствие у работодателя задолженности и неустраненных нарушений законодательства о пребывании иностранных граждан на территории РФ, а также предполагаемый уровень заработной платы работников.

На заседании было уделено особое внимание вопросам привлечения в область специалистов, востребованных на региональном рынке труда.