В открытом режиме

В музыкальном театре состоялось совещание федеральных и мировых судей Рязанской области, посвященное итогам работы за 2016 год.

В его работе приняли участие руководство Рязанского областного суда, председатели районных судов области, мировые судьи, представители властных и правоохранительных структур региона. Перед началом заседания федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента в ЦФО Сергей Яковлев вручил удостоверения судьям.

Вице-губернатор Сергей Филимонов отметил, что за последнее время значительно выросло доверие к судебной системе. Люди, обращаясь в суды, уверены, что получат квалифицированную поддержку, что их конституционные права будут защищены.

– Это стало возможным благодаря профессионализму судейского сообщества, повышению общей правовой культуры граждан. Сегодня большое внимание уделяется открытости судебной системы, расширению диалога между судебным корпусом и обществом, что позволяет создавать эффективный механизм защиты и восстановления прав жителей региона, – говорит Сергей Филимонов.

В своем докладе председатель областного суда Елена Сапунова отметила, что в 2016 году правосудие в нашем регионе осуществлялось в разумные сроки и с высоким качеством судебных решений. Судами общей юрисдикции было рассмотрено 76 322 гражданских и административных дела, 5 388 уголовных дел, 39 667 дел об административных правонарушениях. Рассматривались дела, относящиеся к трудовым спорам. Из 59 дел, касающихся восстановления граждан на работе, положительно решено 19.

Одной из самых распространенных категорий гражданских дел стало взыскание задолженности по кредитам. Мировыми и районными судьями рассмотрено более 12 тысяч таких дел. Иски в районных судах были удовлетворены на 98 процентов, а у мировых судей – почти на 100 процентов. Общая сумма взысканий составила свыше 4 миллиардов рублей.