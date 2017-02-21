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21.02.2017
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№31 (5318) |
Вторая полоса
Общество
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Объективно и справедливо

Годовые итоги подвел областной Арбитражный суд

В совещании Арбитражного суда Рязанской области, посвященном итогам работы в 2016 году, приняли участие заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев, федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев.

Алексей Тюменев приветствовал участников совещания от имени главы региона Николая Любимова. Выступая перед собравшимися, Алексей Владимирович сказал, что, несмотря на сложность рассматриваемых дел, высокую нагрузку, повысилось качество рассмотрения дел, снизился процент обжалованных решений. При увеличении числа дел и заявлений количество отмененных судебных актов апелляционной и кассационной инстанциями составляет всего 1,16% от общего количества рассмотренных судом дел и заявлений. «Это говорит о вашем высоком профессионализме, объективности и справедливости принимаемых решений», – подчеркнул Алексей Тюменев.

С докладом на совещании выступила исполняющая обязанности председателя областного Арбитражного суда Валентина Калинина. Она отметила, что за год ее подчиненными было разрешено 11560 дел и заявлений. При этом значительно уменьшилось количество изготовленных с нарушением установленного срока решений и определений.

Сергей Яковлев в своем выступлении сказал, что Арбитражный суд Рязанской области имеет высокие показатели работы, и это заслуга всего коллектива.

Статья опубликована в номере 31 (5318) от 21 февраля 2017 года
В открытом режиме
В музыкальном театре состоялось совещание федеральных и мировых судей Рязанской области, посвященное итогам работы за 2016 год.
Вероника Шелякина
Вести АПК
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