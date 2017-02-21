Техника для полевой страды

В прошлом году сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами области приобретено 158 тракторов, 103 зерноуборочных и 16 кормоуборочных комбайнов, что в среднем в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 годом.

В основном приобретались широкозахватные почвообрабатывающие и посевные агрегаты с мощными тракторами, высоко­производительные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, благодаря которым сократилось число механизаторов, занятых на полевых работах, и значительно снизился расход топлива на выполнение работ.

Для приобретения новой техники были применены различные схемы финансирования: собственные средства хозяйств, инвестиционные кредиты банков, передача в лизинг лизинговыми компаниями.

На основании постановления Правительства России о предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной техники в 2016 году предприятия покупали ее у российских производителей с 25-процент­ной скидкой. Всего по этой программе было поставлено в регион 204 единицы на сумму 670,6 млн. руб. При этом сумма скидки составила 192,2 млн. руб. На поля области вышли 24 трактора «К-744» Петербургского тракторного завода, 47 зерноуборочных и 7 кормоуборочных комбайнов, 126 единиц прицепного инвентаря. По данным Минсельхоза России, в действие данной программы будут внесены изменения, скидка в 2017 году составит 15%.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru