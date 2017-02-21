Знать, чего хочешь

Эколого-биологический центр осуществляет профориентационный проект

Чтобы выбрать себе для жизни одну из сельских профессий, надо больше о них знать. Так правильно рассудили в областном детском эколого-биологическом центре, и с некоторых пор стали осуществлять сетевой профориентационный проект «Агрошкола», предоставляя возможность сельским ребятам заочно учиться, углубляя знания по биологии и химии, участвовать в волонтерской работе и разного рода конкурсах.

Многие учащиеся агрошколы приняли участие в областном конкурсе «Мой профессиональный выбор – сельское хозяйство», заключительный этап которого состоялся на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева.

Конечно, общее представление о сельских делах школьники имеют, но только и всего: что-то путают, не там акценты ставят (например, часто повторялось, что агрономом уже потому быть хорошо, что он всегда – на свежем воздухе); а иногда не знают об очень важных для профессионала вещах – оказывается, неправильно называть лесничего «лесником» – нет такой профессии.

Лучших в номинациях «Агрономия» и «Лесное дело» из почти двадцати соискателей вместе с сотрудниками центра определяли доценты РГАТУ, кандидаты сельскохозяйственных наук Ольга Лукьянова и Геннадий Фадькин. Отмечая творческий подход многих ребят к созданию своих презентаций, старание как можно полнее раскрыть тему, привлекая и художественный материал, и сведения о своей семье, члены жюри выразили пожелание, чтобы нынешние конкурсанты, учащиеся 9–11 классов, не утратили в дальнейшем своего пыла, своей тяги к профессиям, о которых говорили: «Приходите в наш вуз, мы вас выучим». Члены жюри высказали мнение, что данный конкурс очень полезен для профессиональной ориентации школьников, выбора ими тех сельских специальностей, которые востребованы в нашем регионе.

Все участники конкурса были отмечены и дипломами, и призами. Победителями в своих двух номинациях признаны Григорий Назаркин из Рыбновской средней школы №3, Полина Артемова из Слободской школы – филиала Старожиловской средней школы, Даниил Зацепин (Спасская средняя школа) и Полина Курцова, ученица Горловской средней школы Скопинского района.