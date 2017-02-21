Областная общественно-политическая газета
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21 февраля 2017 года
№31 (5318)
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21.02.2017
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№31 (5318) |
Вторая полоса
Общество
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Развлечения и угощения

В Рязани Масленицу отпразднуют широко

Основной площадкой праздника в этом году впервые станет Лыбедский бульвар. Об этом сообщили организаторы на пресс-конференции, которая состоялась в администрации города. О подробностях предстоящего праздника рассказали начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, начальник отдела этого управления Валентина Макарова, заместитель председателя правления ПАО «Прио-Внешторгбанк» Геннадий Дронов, и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации Наталья Шалдаева.

По их словам, для народных гуляний предлагается новая благоустроенная площадка Лыбедского бульвара со стороны Центрального рынка. Она находится в центре Рязани, поэтому проведение на ней праздника не потребует перекрытия движения городского транспорта.

В программе Масленицы, которая будет проходить 24 февраля с 14.00 до 19.00, – молодецкие потешки, обжорные ряды, спортивные состязания и многое другое. На протяжении всего праздника на двух сценах будут работать профессиональные и народные фольклорные коллективы Рязани и области. Всего планируется участие более двухсот пятидесяти артистов и волонтеров. «Мы надеемся, что эта площадка полюбится зрителям и станет тем местом, куда хочется приходить», – отметила Евгения Власова.

Она обратила внимание на то, что на мосту будут развернуты обжорные ряды, где каждый желающий сможет угоститься выпечкой и горячим чаем. Для детей планируется устроить интерактивные площадки с аниматорами. В этот день на Лыбедском бульваре будет организована выставка военной и пожарной техники.

Помимо традиционных развлечений, дополнением праздничной программы станет спортивная: все желающие приглашаются поучаствовать в двориаде и поиграть в городки. Площадка для игры будет располагаться около Главпочтамта. По словам Натальи Шалдаевой, принять участие в турнире смогут команды из шести человек – представителей ТОСов. Зарегистрироваться на участие можно до 21 февраля. Справки по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.

А главным развлечением праздника станет, конечно, ярмарочный столб. В этом году для тех, кто решится испытать свою ловкость и силу, приготовили отличные призы. «Накануне гуляний будет отмечаться 23 февраля, в связи с чем мы решили отдать дань этому празднику и приготовили мужские подарки», – подчеркнул Геннадий Дронов.

«Городская Масленица – лишь одно из мероприятий, которым в Рязани отметят любимый в народе праздник, – отметила Валентина Макарова. – Всего в городе за неделю пройдет двадцать два тематических праздника. Их жителям подарят культурно-досуговые учреждения, ТОСы, префектуры, учреждения дополнительного образования».

Статья опубликована в номере 31 (5318) от 21 февраля 2017 года
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