Деловые связи крепнут

Товарооборот между Рязанщиной и Беларусью должен расти

Между Рязанской и Белорусской торгово-промышленными палатами давно установилось тесное сотрудничество. И оно продолжает развиваться. На минувшей неделе в Рязанской ТПП прошла деловая встреча представителей бизнес-сообществ Республики Беларусь и Рязанской области.

На ней шла речь о вопросах, важных для экономики. В 2016 году общий объем внешней торговли региона с Беларусью, по предварительным данным, составил 85,4 млн. долларов США. Этот показатель – среди пяти лучших у стран-контрагентов нашей области. При этом рязанцы экспортируют товаров вдвое больше, чем импортируют.

Основными экспортными группами товаров являются: кожевенный полуфабрикат, рыба мороженая, черные металлы, шлаковата, стекло полированное, нефтепродукты, кровельные материалы, мебель, осветительное оборудование, аккумуляторы электрические, изделия из цветных металлов.

Регулярно проводится обмен делегациями представителей бизнеса нашего региона и белорусских коллег. Подписаны и действуют заключенные между палатами и на правительственном уровне соглашения. Многие рязанские предприятия успешно сотрудничают с белорусскими. Так, ЗАО «Русская кожа» поставляет в Беларусь кожи и кожевенный полуфабрикат в ассортименте.

ООО «Рязань МАЗ сервис» является крупным дилером Минского автомобильного завода, а также осуществляет сервисное обслуживание транспортных средств этого предприятия и обеспечивает потребность в запчастях.

ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» экспортирует в Беларусь рулонную кровлю, гофрокартон, битум, мастики, туалетную бумагу. ЗАО «Старожиловоагроснаб» является официальным дилером белорусской сельхозтехники и сельхозмашин производства Минского тракторного завода (МТЗ) и ПО «Гомсельмаш». Елатомский приборный завод поставляет в Белоруссию свыше 12 наименований производимой продукции. Стабильной популярностью у населения и учреждений здравоохранения дружественной республики пользуются портативные медицинские приборы серии «Домашний доктор».

Государственный Рязанский приборный завод имеет в Беларуси собственное представительство, которое экспортирует сварочные аппараты и тонометры внутриглазного давления. Несколько долгосрочных контрактов связывают предприятие «Контакт-1» с белорусскими потребителями: в республике востребованы системы термометрии для зернохранилищ и сигнализаторы уровня, производимые данной компанией.

В числе основных импортируемых из Беларуси в регион товаров – стекловолокно, необработанные шкуры КРС, продовольствие (молочные продукты, сахар, колбасы, мясо), автоматические погрузчики, одежда, обувь, бытовая техника, силикаты, плиты древесностружечные, сельхозтехника и сельхозмашины, автомобильные шасси. В Рязани работает несколько специализированных магазинов по продаже белорусской продукции, в областном и районных центрах регулярно проводятся ярмарки с участием белорусских товаропроизводителей.

Во встрече в Рязанской ТПП приняли участие представители 6 предприятий и организаций, относящихся к Минскому отделению Белорусской торгово-промышленной палаты, и более 20 бизнесменов с рязанской стороны. Представители деловых кругов провели продуктивные переговоры, итогом которых были заключенные между обеими сторонами многочисленные договоры о намерениях сотрудничества.

– Мы преодолели тысячу километров, чтобы встретиться с бизнес-сообществом Тульской и Рязанской областей, – сказала Татьяна Клышевич – руководитель делегации, начальник отдела ВЭД Минского отделения БелТПП. – С вашим регионом у нас давние связи – и экономические, и культурные. И нам всегда приятно приезжать на Рязанщину. Расстояния, которые нас разделяют, не являются преградой для того, чтобы чувствовать, что мы добрые соседи.

– Я надеюсь, что встреча позволит представителям бизнеса наших регионов договориться о новом взаимовыгодном сотрудничестве, – подчеркнула президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева. – Я желаю вам успехов! В мае мы планируем посетить белорусскую столицу, где рязанские предприятия смогут принять участие в Белорусском промышленном форуме-2017.