Областная общественно-политическая газета
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21 февраля 2017 года
№31 (5318)
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21.02.2017
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№31 (5318) |
Первая полоса
Общество
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Сложности перехода

В области стартовала всероссийская социальная кампания по безопасности дорожного движения
Сложности перехода

Год назад в Ярославле под председательством Президента России Владимира Путина состоялось заседание президиума Государственного совета, посвященное вопросам безопасности дорожного движения в Российской Федерации. По итогам заседания Владимир Путин утвердил список поручений, направленных на сокращение аварийности на дорогах страны.

В рамках исполнения поручений Президента Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности» разработали план реализации проектов, направленных на профилактику основных факторов риска дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей.

Первым проектом, который реализуется в рамках этой работы зимой-весной 2017 года, стала социальная кампания «Сложности перехода», направленная на профилактику ДТП с участием пешеходов. Цель кампании – объяснить участникам дорожного движения необходимость правильного взаимодействия между пешеходами и водителями, так как это напрямую влияет на безопасность пешеходов, в том числе детей.

Пресс-конференция по поводу старта кампании в регионе состоялась в Рязанской научной универсальной библиотеке имени Горького. На вопросы журналистов отвечали заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков, советник президента Российского союза автостраховщиков Владимир Клейменов, помощник Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

От Рязанской области в работе пресс-конференции принял участие заместитель председателя правительства региона Владимир Трушкин. Он выразил озабоченность в том, что в январе текущего года, несмотря на снижение числа погибших на дорогах региона в целом, увеличилось количество ДТП с участием пешеходов. Причем увеличение произошло из-за наездов на людей именно на пешеходных переходах.

– В городе Рязани за последние два года выполнены первоочередные работы по приведению в нормативное состояние подходов к 46 общеобразовательным и детским учреждениям, – говорит Владимир Трушкин. – В 2017 году эта работа будет продолжена. Также в регионе реализуется Программа повышения безопасности дорожного движения. На ее реализацию в текущем году предусмотрено 13,3 миллиона рублей. На эти средства планируется модернизировать светофоры в населенных пунктах, оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы ограждением, освещением, искусственными неровностями. Также будут приобретены светоотражающие материалы для школьников. Эти и иные профилактические меры жизненно необходимы, поскольку в Рязанской области с участием несовершеннолетних происходит каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие.

В том числе и поэтому Рязанская область в числе других 10 республик и областей России была выбрана как региональная площадка для проведения всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Сложности перехода».

– Дорожная безопасность во многом зависит от уровня культуры вождения и поведения на дороге, – говорит заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков. – Этот тезис заложен в социальной кампании «Сложности перехода». Она охватывает все категории участников дорожного движения через прессу, радио, телевидение, а также с помощью конкурсов, активной работы в социальных сетях. Специально для проекта был разработан комплекс образовательных мероприятий, в основе которого лежит индивидуальный подход к каждой возрастной и социальной группе – воспитанникам детских садов, школьникам разного возраста, студентам, учащимся автошкол, начинающим и опытным водителям. Мы постарались выбрать субъекты, где ранее не проводились масштабные социальные кампании по безопасности дорожного движения, либо проводились давно, как, например, в Рязанской области. Максимально охватить аудиторию позволит тщательный отбор площадок. Помимо детских садов, школ и вузов будут задействованы заправочные станции, регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД, поликлиники, отделения Пенсионного фонда и торгово-развлекательные центры. Активное участие в кампании примут сотрудники Госавтоинспекции, учителя школ, преподаватели колледжей и вузов. Разработки материалов мы передали во все регионы страны и на постоянной основе будем контролировать их дальнейшее использование.

Помимо перечисленных площадок, для детей будут проводиться занятия в автогородках. В Рязани имеется пока только один автогородок – в 69-й рязанской школе. По мнению сотрудников ГИБДД, на всех желающих его не хватает. У рязанцев есть острая необходимость в том, чтобы таких городков, где дети во время занятий находятся в полной безопасности, в регионе было больше.

– Президент России Владимир Путин дал поручение взяться за создание автогородков для детей, – говорит советник президента Российского союза автостраховщиков Владимир Клейменов. – Это поручение распространяется и на страховой бизнес России. Страховщики выделяют на эту акцию на ближайщие три года 1 миллиард рублей. Первые десять регионов деньги уже получили, оборудование приобрели и через неделю автогородки уже задействуют в работу. Уже достигнута договоренность о том, что Рязанская область войдет в число тех регионов, которые в этом году, если успеем, но в 2018-м уже точно, сможет открыть автогородок. Мы вместе с экспертным центром «Движение без опасности» будем способствовать тому, чтобы это состоялось как можно раньше.

Всероссийская социальная кампания по безопасности дорожного движения «Сложности перехода» будет проводиться в феврале – марте 2017 года. Газета «Рязанские ведомости» выступила информационным партнером акции и на своих страницах будет регулярно ее освещать.

Статья опубликована в номере 31 (5318) от 21 февраля 2017 года
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