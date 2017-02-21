Вести районов

САРАИ. Рязанский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного кредитования. Одним из первых кредитополучателей стало ООО «Можары» Сараевского района Рязанской области. «Нашему плодотворному сотрудничеству с Россельхозбанком уже много лет, – отметил заместитель директора этого предприятия Иоанн Мороз. – Успешная деятельность стала возможной благодаря многим факторам, одним из которых стала своевременная финансовая поддержка в вопросах проведения сезонных работ и закупки новой техники». Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.

СОКОЛОВКА. Завершились работы по строительству объекта водоснабжения в деревне Шахманово. Их выполнила рязанская подрядная организация ООО «Бурводстрой». Введено в эксплуатацию 8,24 км водопроводных сетей. На эти цели в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса на 2015-2020 годы» были выделены средства в объеме 14,073 млн. рублей (7,01 млн. рублей – из федерального бюджета, 6,89 млн рублей – из областного, 0,169 млн рублей – из местного бюджета).

СТАРОЖИЛОВО. В колхозе им. Ленина прошел практикум для специалистов животноводства области, организованный региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия. В ходе практикума прошли мастер-классы по ранней диагностике с помощью УЗИ-сканера, профилактике и лечению заболеваний у коров после отелов с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения, эффективному использованию другого современного специального оборудования.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Для сотрудников Александро-Невского районного отделения полиции стало хорошей традицией с подарками приходить в детскую библиотеку. Недавно две большие стопы книг самых разных жанров пополнили библиотечный фонд. Каждый сотрудник принес книги на свой вкус – те, которые прочитал бы сам ребенку.

РЫБНОЕ. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области совместно с учеными ООО «Молочная Компания Генетика» из Нижнего Новгорода провели двухдневный семинар на тему повышения рентабельности молочной отрасли через генетику и воспроизводство. Самой большой по численности на мероприятии, а также самой активной в диалоге с лектором стала делегация ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района. Представители этого предприятия – ветеринарные врачи Юрий Белик и Акоп Саргсян за активную работу были награждены специальным призом.

СКОПИН. На прошедшей в Москве 24-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017» товар ООО «Лина» отмечен золотой медалью и дипломом лауреата конкурса «Лучший продукт-2017». ООО «Лина» – крупная компания, в настоящий момент ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 наименований, представленных в 72 регионах нашей страны, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

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Директор Центра народных художественных промыслов и ремесел Татьяна Лощинина приняла участие в «круглом столе», который состоялся в Общественной палате РФ. Его тема – возможности развития традиционного гончарного искусства в России. Участники «круглого стола» предложили создать ассоциацию гончаров, которая будет представлять интересы ремесленников в различных государственных структурах, для получения грантов как социально ориентированная некоммерческая организация.