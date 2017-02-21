Рязанские школьники участвуют в масленичных гуляниях
Праздник в первый день масленичной недели в 68-й рязанской школе помогли организовать артисты Муниципального культурного центра, сообщает сайт городской администрации.
Школьники и их родители катались с горки, водили хороводы, пели обрядовые песни. Помощь в организации праздника оказали артисты Муниципального культурного центра.
Праздничные проводы Масленицы запланированы во всех рязанских школах.
Фото с сайта администрации Рязани
21 февраля 2017