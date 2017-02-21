На международном теннисном турнире «Кубок Ельцина 2017» за медали поборются три рязанские теннисистки

Элина Аванесян, Александра Кулик и Полина Крупченко, представляющие рязанскую Академию тенниса, участвуют в открывшемся вчера в Казани международном турнире ITF Junior «Кубок Ельцина 2017» среди юношей и девушек до 18 лет. За победу в единственном в России турнире ITF Junior первой категории, будут бороться более 100 спортсменов из 14 стран, сообщается на сайте www.juniortennis.ru.

Матчи основного турнира в парном разряде продлятся до 25 февраля, а финальные игры «одиночек» и завершающая церемония награждения пройдет 26 февраля.

Фото с сайта www.atrzn.ru