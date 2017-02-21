За неделю в Рязанской области ликвидировали 22 пожара

Об этом сообщает сайт главного управления МЧС России по области. По данным ведомства, с 13 по 19 февраля в пожарах в регионе было уничтожено и повреждено 19 строений и 4 единицы техники.

16 февраля во время пожара в жилом доме на улице Новая в поселке Пролетарский Милославского района погиб хозяин квартиры 1960 года рождения, личность второго погибшего устанавливается.

19 февраля на пожаре в квартире на улице Новоселов в городе Рязани погиб владелец квартиры 1952 года рождения.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 1 раз.