Девочка, убежавшая из рязанской больницы, собиралась ехать в Питер

Беглянку разыскали полицейские

Сотрудники УМВД России по Рязанской области вместе с коллегами из Главного управления МВД России по Москве разыскали в столице 14-летнюю Анну Торсукову, которая ранее сбежала из больницы в Рязани.

Сообщение о пропаже 14-летней рязанки Анны Торсуковой поступило в полицию поздно вечером 16 февраля, сообщает сайт УМВД России по области. Родители девочки заявили, что вечером Анна ушла из детской областной клинической больницы, в которой она проходила обследование.

Для того, чтобы найти девочку, был привлечен весь личный состав полиции Рязани, волонтеры и представители общественности. Ориентировка на розыск Анны Торсуковой была разослана в районы области и в соседние регионы. Полицейские отработали все контакты девочки, опросили родных и знакомых. Выяснилось, что девочка воспитывается в благополучной полной семье, общительная, имеет много друзей, хорошо учится, увлекается музыкой и пением.

У Анны врожденный порок сердца, она – инвалид детства, но болезнь не мешает ей активно участвовать в жизни класса, школьных конкурсах и олимпиадах. Все собеседники отмечали, что Анна интеллектуально развита не по годам.

Полицейские проанализировали материалы камер видеонаблюдения, установленных на вокзалах Рязани, и выяснили, что Торсукова уехала на автобусе в сторону Москвы. Позже было установлено, что Анна на электричке приехала в столицу. К действиям рязанских полицейских по розыску подростка вплотную подключились сотрудники ГУ МВД России по Москве. Полицейским удалось отследить и пресечь попытку Анны Торсуковой на автобусе уехать из Москвы в Санкт-Петербург. Сотрудники полиции связались с водителем грузовика, на котором Анна возвращалась в Москву, но девочка во время остановки на светофоре сбежала из кабины автомашины. Позже полицейским удалось установить людей, с которыми Анна случайно познакомилась в Москве, и, не смотря на то что девочка приложила множество усилий, чтобы скрыться, вечером 20 февраля сотрудники полиции разыскали Анну Торсукову у станции метро на окраине столицы.

Сейчас Анна Торсукова помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Москвы, откуда с родителями будет отправлена в Рязань.