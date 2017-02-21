В Рязанской области устанавливают личность пешехода, погибшего в ДТП сегодня ночью

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в первом часу ночи в Скопинском районе на 270-м километре дороги Москва-Астрахань. Здесь автомобиль «ГАЗель» сбил пешехода. В ДТП мужчина, личность которого на данный момент устанавливается, от полученных травм скончался на месте.

Его приметы: на вид 40 – 45 лет, среднего телосложения. Был одет: темные джинсы и кофта, черные ботинки, верхняя одежда серых тонов. Всем, кому что-либо может быть известно о личности погибшего, просьба сообщить в дежурную часть Скопинского района: (49156) 20-702.