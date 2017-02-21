Около 700 вакансий предложат гражданам старшего возраста в Рязанской области на ярмарке вакансий

Ярмарка состоится 28 февраля

Ярмарки вакансий пройдут в различных муниципальных образованиях области, В них примут участие представители более 80 предприятий и организаций промышленности, здравоохранения, АПК, строительства, транспорта, связи и других отраслей. Жителям региона будет предложено около 700 вакансий, а также возможность получить подробные консультации по вопросам трудоустройства, сообщается на сайте регионального правительства.

В Рязани ярмарка вакансий состоится с 12 до 15 часов в МКЦ. В Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Михайловском и Шиловском районах мероприятия пройдут на базе филиалов областного Центра занятости населения. В Ухоловском районе ярмарка будет организована в здании Детского юношеского центра.

Подробная информация по телефону «горячей линии»: (4912) 92-21-52, а также в органах службы занятости по месту проживания.