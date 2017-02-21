Ночью с улиц Рязани вывезли более 500 кубометров снега

Сайт администрации города сообщает, что в ночь с 20 на 21 февраля в уборке города были заняты 59 единиц техники. Снег вывозили с улиц Халтурина, Голенчинского шоссе, Скорбященского проезда, Первомайского проспекта. Всего вывезено 511 кубических метров снега.

Сегодня в уборке задействованы 4 трактора, 5 погрузчиков, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города вывезли 122 284 кубометра снега.