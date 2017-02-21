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21.02.2017, 11:39
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Общество
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41 проект представили молодые сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании на научно-технической конференции предприятия

41 проект представили молодые сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании на научно-технической конференции предприятия

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», проводит XVI научно-техническую конференцию молодых специалистов. Опыт работы ее участников – три года. Молодые, инициативные и перспективные специалисты находят поддержку со стороны руководства компании, а к их идеям всегда прислушиваются и берут на вооружение. Научно-технические конференции – один из элементов продвижения в компании талантливой молодежи, формирования нового поколения специалистов и руководителей предприятия. Они проводятся в РНПК с 2002 года, активно привлекая молодежь к рационализаторской и изобретательской работе. В прошлом году на конференцию представили 25 проектов, в 2015 – 26. в этом году участники представили 41 проект. Это рекорд за всю историю конференции. Разработки представлены по ключевым направлениям деятельности компании: «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Автоматизация производства. Метрология», «Технология процессов нефтепереработки», «Оборудование нефтегазопереработки». Участники защищают свои работы перед экспертным жюри, в котором – главные специалисты и руководители предприятия. Наиболее перспективные идеи молодых специалистов будут представлены в следующем этапе научно-технической конференции – кустовой НТК НК «Роснефть».

«Приятно видеть, что вы не остаетесь равнодушными к нашему предприятию, предлагаете новые идеи, разрабатываете проекты, участвуете в их внедрении, – сказал генеральный директор РНПК Владимир Абрамов на открытии научно-технической конференции. – Для нас важно, чтобы кадровый резерв пополняли молодые, талантливые специалисты, готовые реализовать поставленные задачи и выполнять перспективные планы. Желаю вам победы, пусть ваши проекты будут оценены по достоинству. Соберитесь и покажите, на что вы способны».

Этап защиты проектов продлится больше недели. В ходе жарких дискуссий члены жюри выяснят, насколько хорошо молодые специалисты проработали тему и знают предмет, о котором докладывают. За самые эффективные разработки авторы получат денежные премии.

Молодые специалисты РНПК неоднократно становились победителями и призерами кустовых и финальных этапов НТК НК «Роснефть». В 2016 году в секции «Технология процессов нефтегазопереработки и нефтехимии» оператор технологических установок цеха глубокой переработки нефти Андрей Некипелов получил 1-е место. На межрегиональной НТК молодых специалистов «Роснефть» Андрей занял 2-е место в секции «Технология и оборудование процессов нефтегазопереработки, нефтегазохимии».

Кроме того, в 2016 году два проекта молодых специалистов РНПК внедрены на предприятии, в ближайшие годы будут реализованы еще 60 процентов проектов, разработанных молодыми специалистами предприятия.

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