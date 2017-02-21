Дзюдоисты рязанской спортшколы «Комета» стали призерами первенства ЦФО

Сайт администрации города сообщает, что с 17 по 20 февраля в городе Новозыбков Брянской области прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет.

На татами новозыбковского ФОКа-1 на стадионе «Труд» сражались свыше 350 юных дзюдоистов. Спортсмены рязанской спортшколы «Комета», воспитанники тренера-преподавателя Юрия Мартьянова, завоевали три медали. «Серебряными» призерами соревнований стали Иванов Тимур и Лешкенов Артур, «бронза» у Тихонова Владимира.