Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин принял участие в работе Совета законодателей ЦФО в Сергиевом Посаде

Как сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы, заседание Совета законодателей ЦФО прошло в г. Сергиев Посад.

Открыл заседание полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Главное внимание было уделено обсуждению вопросов, обозначенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию

В частности, речь шла о повышении качества жизни жителей регионов, развитии сферы здравоохранения, в том числе строительстве высокотехнологичных медицинских центров, обеспечении доступности дошкольного образования. Как было отмечено, в ряде регионов, и в их числе Рязанская область, эти проблемы успешно решаются.

По итогам обсуждения было принято решение подготовить проекты совместных обращений заксобраний регионов ЦФО в федеральные органы власти.

Законодатели также обменялись мнениями о правоприменительной практике федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (Рязанская областная Дума приняла Закон «О стратегическом планировании в Рязанской области» 21 декабря 2016 года).

Большое внимание было уделено теме развития внутреннего и въездного туризма. Участники Совета отметили, что туризм может стать одним из направлений, способствующих улучшению ситуации в экономике.

– Интерес к нашему региону растет постоянно. Так, за последние три года на 11 процентов увеличилось количество туристов, посетивших Рязанскую область. Растет и количество занятых в туриндустрии. Утвердились у нас интересные проекты по событийному туризму: Есенинский праздник в Константинове, «Битва на Воже», фестивали гончаров, кузнецов, гастрономические фестивали малины и молока. Речь шла о развитии сельского и школьного туризма, чтобы дети могли изучать краеведение не только по учебникам. Мы говорили о необходимости принятия федерального закона о классификации мест размещения туристов. Обсуждалось также предложение о введении льгот при налогообложении организаций, которые предоставляют своим сотрудникам путевки по российским туристическим маршрутам, – рассказал Аркадий Фомин.

Глава регионального парламента также отметил, что взаимодействие в рамках Совета законодателей ЦФО позволяет изучить наиболее успешный опыт и выработать общие предложения по совершенствованию федерального законодательства.

Фото предоставлено пресс-службой Рязанской областной Думы