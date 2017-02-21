На праздновании Масленицы горожане смогут поучаствовать в кампании «Рязань делает свой бренд»

24 февраля в рамках празднования Масленицы на Лыбедском бульваре жители областного центра смогут принять участие в кампании «Рязань делает свой бренд», сообщает сайт администрации города. Всем участникам праздника предоставят возможность заполнить небольшую анкету, в которой они смогут высказать свое мнение о том, каким они видят бренд города. Подобные анкеты уже размещены в десятках торговых центров, кафе, в ресторанах, супермаркетах, библиотеках, концертных площадках и театрах. Для того, чтобы получить и заполнить анкету необходимо обратиться к администратору заведения.

Ответить на вопрос «С чем у вас ассоциируется Рязань?» можно и в интернете, пройдя по соответствующей ссылке.

Опрос - форма совместной работы горожан, бизнес-сообщества, администрации и всех специалистов, задействованных в работе по созданию бренда города Рязани.