В сугробе у дома житель Рязанской области прятал марихуану

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию, что 20-летний житель рабочего поселка Пронск склонен к употреблению растительных наркотиков. Оперативники заметили, что парень частенько «крутится» у сугроба, расположенного рядом с его домом. На днях на улице, где проживает парень, запланировали уборку снега. Когда молодой человек узнал об этом, то он засуетился около своего дома, а затем на своей машине выехал на окраину поселка.

Полицейские остановили автомобиль. В ходе обыска они нашли в багажнике пластиковый мешок с марихуаной, аналогичную смесь полицейские обнаружили и в одежде злоумышленника. Экспертиза установила, что злоумышленник транспортировал при себе и в автомобиле 1855 граммов растительного наркотика.

Сотрудники полиции выяснили, что осенью злоумышленник нашел в окрестностях Пронска заросли дикорастущей конопли, заготовил марихуану и с наступлением зимы прятал ее в сугробе около дома. Когда тайник решили убрать, он попытался перепрятать запас наркотика.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.