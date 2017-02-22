Рязанская область будет представлена на международной выставке «Интурмаркет (ITM) – 2017»

Сайт правительства области сообщает, что международная выставка «Интурмаркет (ITM) – 2017» пройдет в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 11 по 13 марта. Выставка проходит при поддержке министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму.

Впервые регионы ЦФО будут включены в единую экспозицию. Такой формат привлечет внимание посетителей и наглядно представит туристские возможности каждой области и всего округа в целом.

В работе выставки примут участие Рязанский региональный туристский информационный центр, информационные центры Касимова, Скопина, Шацка, санаторий «Приока», ТРК «Окская жемчужина», туристическая компания «МК-тревел». В экспозиции будут представлены новые лечебно-оздоровительные программы, туры выходного дня, интересные предложения путешествий и экскурсий на предстоящий летний сезон.