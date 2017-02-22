По итогам прошлого года Рязанская область вошла в 20 лучших регионов по качеству жизни

Данные РИА Рейтинг – универсального рейтингового агентства медиагруппы МИА «Россия сегодня» приводит сайт правительства области. Исследования по итогам 2016 года проводились среди 85 субъектов РФ. При расчете рейтинга проводится анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье людей и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень развития экономики и малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

В прошлом году в число лидеров по улучшению позиций вошла Рязанская область, прибавив 7 мест по сравнению с 2015 годом. Рейтинговый балл региона составил 49,94. Таким образом, по качеству жизни Рязанская область заняла 20 место в рейтинге среди 85 субъектов РФ.