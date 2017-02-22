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21.02.2017, 15:13
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Власть
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Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Жители должны сами определять, что нужно сделать в их дворах, микрорайонах, а мы должны поддерживать эти начинания»

Об этом глава региона заявил сегодня на заседании областного правительства, в повестке дня которого была тема развития местного самоуправления

На заседании был представлен законопроект, на основании которого предлагается дополнить госпрограмму «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы» новой подпрограммой, направленной на поддержку местных инициатив граждан на территориях городских округов, городских и сельских поселений Рязанской области. Бюджетам муниципальных образований на основе конкурсного отбора будут предоставлены субсидии на софинансирование таких мероприятий. В 2017 году планируется реализовать не менее 25 проектов, в том числе по реконструкции и ремонту объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройству, организации детских площадок, строительству спортивных объектов, обустройству мест массового отдыха населения, сообщается на сайте регионального правительства. Запланировано также проведение областных конкурсов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления в регионе.

Глава Рязанского региона Николай Любимов подчеркнул, что развитие муниципальных образований, как городов, так и сельских населенных пунктов, через реализацию общественных инициатив имеет очень важное значение. «ТОСы – это ячейки местного самоуправления на местах, через них можно выяснять мнение людей по тем или иным вопросам, которые затрагивают их интересы, – сказал Николай Любимов. – В этом направлении надо активно двигаться, общаться с людьми. Это касается, в том числе, и первых лиц муниципальных образований области. Это послужит делу дальнейшего укрепления взаимопонимания с обществом. То, что будет оказываться поддержка местным инициативам, в том числе финансовая, это очень важно для людей. Жители должны сами определять, что нужно сделать в их дворах, микрорайонах, а мы должны поддерживать эти начинания».

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№ 32 (5319) от
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