Полномочия и функции минстроя Рязанской области уточнят, чтобы избежать появления обманутых дольщиков

Тему обсуждали сегодня на заседании правительства области

На заседании, которое провел глава региона Николай Любимов, был одобрен законопроект, на основании которого уточняются в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве полномочия и функции министерства строительного комплекса Рязанской области, регламентирующие взаимодействие с застройщиками и контроль за их деятельностью по строительству многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан. «Вносимые изменения касаются контроля долевого строительства в области, и его надо осуществлять максимально эффективно, чтобы избежать появления обманутых дольщиков и, соответственно, негативных последствий», – подчеркнул глава региона Николай Любимов.

Как информирует сайт областного правительства, в ходе заседания глава региона Николай Любимов вручил региональную награду руководителю Управления федерального казначейства по Рязанской области Юрию Карпову, который за большой вклад в развитие казначейской системы и многолетний добросовестный труд удостоен Почетного знака «За заслуги перед Рязанской областью».