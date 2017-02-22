Жителей Рязанской области, пострадавших от действий интернет-мошенницы, просят обратиться в полицию

Сайт УМВД России по области сообщает, что полицейские расследуют уголовное дело по подозрению жительницы Рязани в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2015 года по декабрь 2016 года женщина зарегистрировалась в интернете в популярной социальной сети под псевдонимом «Олечка Олллля» и предлагала всем желающим услуги по закупке детской одежды. Условия покупки одежды, цены и предлагаемый ассортимент были такие заманчивые, что в желающих недостатка не было.

Следствием установлено, что злоумышленница не собиралась отправлять товары заказчикам, но просила и получала через банковские переводы 100 процентную предоплату товара. После того, как обманутые граждане обратились в полицию, незаконную деятельность рязанки пресечекли и возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

В настоящее время в Следственное управление УМВД России по Рязанской области поступили 275 заявлений граждан, проживающих на территории 33 регионов страны, которым нанесен ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей.

УМВД России по Рязанской области обращается к гражданам, которые пострадали от действий злоумышленницы В., но еще не обращались в правоохранительные органы, с призывом обратиться с соответствующим заявлением в органы внутренних дел по месту жительства либо в УМВД по адресу: г. Рязань, ул.Введенская, 106.