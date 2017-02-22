В преддверии праздников работу ярмарок выходного дня в Рязани активизируют

Соответствующее поручение профильным министерствам дал сегодня на заседании областного правительства глава региона Николай Любимов

На заседании областного правительства глава региона Николай Любимов заявил о необходимости активного продолжения ярмарок выходного дня. Он подчеркнул, что в преддверии праздников – Дня защитника Отечества, широкой Масленицы и Международного женского дня 8 Марта необходимо максимально широко организовать торговлю продукцией рязанских сельхозтоваропроизводителей. Глава региона поставил задачу еще раз проверить торговые площадки с точки зрения удобства для покупателей и продавцов, а также обеспечения их безопасности.

Еженедельные ярмарки выходного дня организованы министерством экономического развития и торговли Рязанской области и региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия. Они проводятся во всех районах и нескольких площадках Рязани. Всего действует 85 ярмарок.

Свою продукцию на ярмарках представляют более 440 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий области. Покупателям традиционно предлагается широкий ассортимент молочных и мясных продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий, картофеля и овощей, а также ряд других товаров, сообщается на сайте регионального правительства.