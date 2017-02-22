В Рязанской области 13 работодателей отказались присоединиться к Соглашению о минимальной заработной плате на 2017 год

С несогласившимися провели консультации и разъяснили им нормы трудового законодательства

Как сообщает сайт правительства области, консультации проводили руководители министерства труда и занятости населения региона, представители Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий и областной организации профсоюзов. Участники встречи обсудили причины, послужившие основой для отказов от присоединения к Соглашению. Работодателям разъяснили нормы трудового законодательства в части оплаты труда. Руководителям организаций также было рекомендовано наметить пути поэтапного повышения минимальной заработной платы работников до величины, установленной в Соглашении.

По итогам консультаций отдельные работодатели приняли решение отозвать отказы и присоединиться к Соглашению.